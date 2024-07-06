В Самаре не будут показывать фильма с участием комика Гудкова

Сети кинотеатров "КиноМакс" приняли решение отменить премьерный показ фильма "Подземелья Чикен Кари" в нескольких городах России, включая Самару, после жалоб зрителей, местных властей и патриотических организаций.
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