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Дочь Заворотнюк показал редкое фото матери во время болезни. Скрывать больше нечего

Дочь Заворотнюк показал редкое фото матери во время болезни. Скрывать больше нечего

Дочь Анастасии Заворотнюк, Анна, показал редкое фото матери во время смертельной болезни. Скрывать больше нечего, и девушка решилась на откровения, которые с особым трепетом восприняли фанаты звезды сериала "Моя прекрасная няня".

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