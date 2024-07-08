Дочь Заворотнюк показал редкое фото матери во время болезни. Скрывать больше нечего

Дочь Анастасии Заворотнюк, Анна, показал редкое фото матери во время смертельной болезни. Скрывать больше нечего, и девушка решилась на откровения, которые с особым трепетом восприняли фанаты звезды сериала "Моя прекрасная няня".
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