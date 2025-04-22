Русский дрон уничтожил украинский БПЛА "Баба-Яга" в Сумской области

В Сумской области русские войска сбили тяжелый украинский беспилотник "Баба-Яга". Министерство обороны России представило видео, на котором видно, как дрон группировки "Север" точным ударом уничтожает украинский гексакоптер в районе проведения Специальной военной операции.
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