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Царьград

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Русский дрон уничтожил украинский БПЛА "Баба-Яга" в Сумской области

Русский дрон уничтожил украинский БПЛА "Баба-Яга" в Сумской области

В Сумской области русские войска сбили тяжелый украинский беспилотник "Баба-Яга". Министерство обороны России представило видео, на котором видно, как дрон группировки "Север" точным ударом уничтожает украинский гексакоптер в районе проведения Специальной военной операции.

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