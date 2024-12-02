Минстрой проработал различные сценарии развития строительной отрасли

Минстроем ведется анализ различных сценариев развития отрасли и проработка актуальных мер поддержки, в том числе ориентированных на возможность застройщиков сосредоточить свои ресурсы на завершении уже начатых проектов, а также запуске новых.
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