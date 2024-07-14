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Звезда "Зачарованных" Доэрти умерла на 54-м году жизни

Звезда "Зачарованных" Доэрти умерла на 54-м году жизни

Global Look Press/AdMedia Актриса Шеннен Доэрти, сыгравшая роль Прю Холливелл в сериале "Зачарованные", умерла в возрасте 53 лет, сообщил журнал People, ссылаясь на представительницу артистки Лесли Слоун.

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