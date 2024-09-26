Удивительные факты о самом длинном нерве в нашем организме

Самым длинным нервом в человеческом теле является блуждающий нерв, также известный как nervus vagus. Он заслужил свое необычное название благодаря тому, что его ветви будто бы «блуждают» по организму, начинаясь в головном мозге и доходя до таких органов, как сердце, легкие, желудок и кишечник.