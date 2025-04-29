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Тело замначальника ФСИН Красноярска Игоря Рожнева найдено в гараже

Тело замначальника ФСИН Красноярска Игоря Рожнева найдено в гараже

Тело Игоря Рожнева, заместителя начальника Главного управления ФСИН по Красноярскому краю, обнаружено в гараже Красноярска.

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