Марко Рубио допустил «ограниченное» ослабление санкций против России

Государственный секретарь США Марко Рубио высказался насчет санкций против России. Руководитель американского Минфина Скотт Бессент ранее заявил, что Соединенные Штаты готовы как смягчить, так и ужесточить антироссийские санкции в зависимости от хода переговоров.