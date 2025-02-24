В Госдуме предложили сдерживать цены на жилье, чтобы дети не рождались в "собачьей конуре"

По мнению Сергея Миронова, для семьи нужна минимум двухкомнатная квартира Депутат Госдумы, лидер партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов заявил в беседе с РИА Новости о необходимости взять под государственный контроль цены на жилую недвижимость.
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