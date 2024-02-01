«Реал» победил в 6-м матче Ла Лиги подряд и опережает «Жирону» на 2 очка. Дальше – игра с «Атлетико»

Команда Карло Анчелотти обыграла «Хетафе» (2:0) в матче 20-го тура чемпионата Испании. Начиная с 17 декабря мадридцы также победили «Вильярреал» (4:1), «Алавес» (1:0), «Мальорку» (1:0), «Альмерию» (3:2) и «Лас-Пальмас» (2:1).
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