Синоптики предсказали похолодание до минус 18 и снег жителям региона России

В ночь на 5 и 6 октября на севере и северо-востоке Якутии ожидается похолодание до минус 18. Такую погоду жителям российского региона предсказали специалисты республиканского управления гидрометеорологической службы (УГМС), сообщение опубликовано на портале УГМС.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии