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Синоптики предсказали похолодание до минус 18 и снег жителям региона России

В ночь на 5 и 6 октября на севере и северо-востоке Якутии ожидается похолодание до минус 18. Такую погоду жителям российского региона предсказали специалисты республиканского управления гидрометеорологической службы (УГМС), сообщение опубликовано на портале УГМС.

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