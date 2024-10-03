Синоптики предсказали похолодание до минус 18 и снег жителям региона России

В ночь на 5 и 6 октября на севере и северо-востоке Якутии ожидается похолодание до минус 18. Такую погоду жителям российского региона предсказали специалисты республиканского управления гидрометеорологической службы (УГМС), сообщение опубликовано на портале УГМС.