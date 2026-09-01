Трамп пригрозил Ирану уничтожением

Президент США Дональд Трамп пригрозил, что Ирана не будет, если Исламская Республика продолжит отвечать на атаки США.
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