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Контрафронт

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Франция: обновленные СМИ сообщили, что один человек был убит и семь других получили ранения в доме...

Франция: обновленные СМИ сообщили, что один человек был убит и семь других получили ранения в доме на улице Поль-Верлен в Обервилье, Сен-Сен-Дени, Иль-де-Франс, в вечерние часы 5 сентября после того, как утечка газа вызвала взрыв.

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