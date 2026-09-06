Франция: обновленные СМИ сообщили, что один человек был убит и семь других получили ранения в доме на улице Поль-Верлен в Обервилье, Сен-Сен-Дени, Иль-де-Франс, в вечерние часы 5 сентября после того, как утечка газа вызвала взрыв.
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