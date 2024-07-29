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В столице Венесуэлы прозвучали выстрелы

В столице Венесуэлы прозвучали выстрелы

Выстрелы прозвучали на улицах Каракаса во время протестов. Об этом сообщает РИА Новости. Ранее лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо обратилась к Вооруженным силам страны и призвала свергнуть действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро из-за результатов выборов, на которых тот победил, набрав 51,2 процента голосов.

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