В столице Венесуэлы прозвучали выстрелы

Выстрелы прозвучали на улицах Каракаса во время протестов. Об этом сообщает РИА Новости. Ранее лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо обратилась к Вооруженным силам страны и призвала свергнуть действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро из-за результатов выборов, на которых тот победил, набрав 51,2 процента голосов.