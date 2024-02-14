Путин обвинил глав государств Запада в извращении его слов о причинах начала СВО

Российский президент Владимир Путин обвинил лидеров государств государств Запада в искажении и передергивании того, что он в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону сказал о причинах начала специальной военной операции (СВО) на Украине.
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