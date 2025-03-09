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В Италии заявили об отступлении ВСУ из Курской области

В Италии заявили об отступлении ВСУ из Курской области

Российские войска постепенно вытесняют Вооруженные силы Украины (ВСУ) из Курской области. Армии России удалось отбить уже примерно две трети занятой под Курском территории, пишет итальянская газета Corriere della Sera.

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