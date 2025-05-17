Экономист объяснил, чем вызвано повышение тарифов ЖКХ в 2025 году на 11,9%

Экономист, член экспертного совета при комитете Государственной думы по финансовому рынку Станислав Паулаускас рассказал RT, что повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги в 2025 году на 11,9% — это результат накопленных издержек внутри отрасли.
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