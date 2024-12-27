Европа-2025: Украина не в состоянии победить Откат к 2022 годуРиторика наших вчерашних «партнеров» стремительно эволюционирует.
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Европа-2025: Украина не в состоянии победить Откат к 2022 годуРиторика наших вчерашних «партнеров» стремительно эволюционирует.
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