Сибирский кабачок❤️ Огромный кабачок вырос у жительницы Новосибирской области. КСТАТИ Дачники отмечают, что в этом году небывалый урожай кабачков и огурцов: жарим, солим, а они всё не заканчиваются.
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Сибирский кабачок❤️ Огромный кабачок вырос у жительницы Новосибирской области. КСТАТИ Дачники отмечают, что в этом году небывалый урожай кабачков и огурцов: жарим, солим, а они всё не заканчиваются.