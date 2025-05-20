Польша начала активную подготовку к войне с Россией – данные War Infographics Евгения КомароваДанные аналитической площадки War Infographics показывают, что в Польше началась активная подготовка к войне с Россией.
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