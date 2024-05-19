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CAR

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Exeed может выпустить революционно новые для себя модели. Что для этого нужно

Exeed может выпустить революционно новые для себя модели. Что для этого нужно

Автомобильный производитель легковых автомобилей Exeed Cars Rus официально сообщил о том, что в планах у компании начать выпуск автомобилей во всех сегментах, тем самым Exeed планирует занять конкурентную нишу на российском рынке.

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