Exeed может выпустить революционно новые для себя модели. Что для этого нужно

Автомобильный производитель легковых автомобилей Exeed Cars Rus официально сообщил о том, что в планах у компании начать выпуск автомобилей во всех сегментах, тем самым Exeed планирует занять конкурентную нишу на российском рынке.
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