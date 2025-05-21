Проект Astra приходит в Google Search, Gemini и к разработчикам

Во вторник на Google I/O 2025 компания Google объявила о том, что Project Astra - мультимодальный искусственный интеллект с низкой задержкой - станет основой для целого ряда новых возможностей в Поиске, приложении Gemini AI и продуктах сторонних разработчиков.
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