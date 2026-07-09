Страна и люди
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Страна и люди

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Крокодил Царукяна пытался растерзать сотрудника МЧС

Крокодил Царукяна пытался растерзать сотрудника МЧС

Следователи в сопровождении сотрудников МЧС отправились в дом армянского предпринимателя и лидера оппозицонной партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна, чтобы изъять крокодилов из его личного зоопарка.

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