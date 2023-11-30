"Шторм века" уничтожил пляж рыжего из "Иванушек" в Сочи

Стихия разбила в щепки деревянные постройки и павильоны вдоль берега."Рыжий пляж", принадлежащий солисту группы "Иванушки International" Андрею Григорьеву-Апполонову, был полностью уничтожен "штормом века".
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