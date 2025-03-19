Очевидец сообщил, что женщины-военные ВСУ убивали мирных жителей в Новотроицком

Женщины-военнослужащие ВСУ при подходе российских сил к Новотроицкому закидывали гранаты в дома, где находились мирные жители, а потом простреливали помещение из пулеметов, рассказал ТАСС житель села Новотроицкое Покровского района Донецкой Народной Республики Владимир Дубинец.