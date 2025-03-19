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Картина дня. Финансы

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Очевидец сообщил, что женщины-военные ВСУ убивали мирных жителей в Новотроицком

Очевидец сообщил, что женщины-военные ВСУ убивали мирных жителей в Новотроицком

Женщины-военнослужащие ВСУ при подходе российских сил к Новотроицкому закидывали гранаты в дома, где находились мирные жители, а потом простреливали помещение из пулеметов, рассказал ТАСС житель села Новотроицкое Покровского района Донецкой Народной Республики Владимир Дубинец.

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Комментарии
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ninikooo Митусова
Во время ВОВ женщины SS тоже отличилась особой жестокостью, так что у ВСУшниц- хорошие учителя.
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3 час.
Владимир Андрианов
По вам 282 плачет.
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3 час.
Сергей Безон
Нужно одинаково судить за военные преступления! Как мужчин, так и женщин.
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1 час.
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