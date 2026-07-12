13 июля в Макеевку приедет выездная аптека С 10:00 до 14:00 автоаптека будет работать в Червоногвардейском районе на ул.
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13 июля в Макеевку приедет выездная аптека С 10:00 до 14:00 автоаптека будет работать в Червоногвардейском районе на ул.
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