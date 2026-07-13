Взрыв на складе боеприпасов в Вишнёвом под Киевом может обернуться экологической катастрофой.Военный корреспондент Дмитрий Стешин заявил, что там хранились танковые снаряды с сердечниками из обеднённого урана для Challenger 2 и Abrams из обедненного урана.
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