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Царьград

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"Второй Чернобыль" под Киевом: Стешин сообщил об урановой угрозе после удара

"Второй Чернобыль" под Киевом: Стешин сообщил об урановой угрозе после удара

Взрыв на складе боеприпасов в Вишнёвом под Киевом может обернуться экологической катастрофой.Военный корреспондент Дмитрий Стешин заявил, что там хранились танковые снаряды с сердечниками из обеднённого урана для Challenger 2 и Abrams из обедненного урана.

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