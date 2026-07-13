"Второй Чернобыль" под Киевом: Стешин сообщил об урановой угрозе после удара

Взрыв на складе боеприпасов в Вишнёвом под Киевом может обернуться экологической катастрофой.Военный корреспондент Дмитрий Стешин заявил, что там хранились танковые снаряды с сердечниками из обеднённого урана для Challenger 2 и Abrams из обедненного урана.