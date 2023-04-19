Reuters: в Госдепе США предупредили НАТО о возможном применении Россией ТЯО на Украине

Замгоссекретаря США Энтони Блинкена Венди Шерман сообщила, что армия РФ в ходе проведения СВО на Украине может задействовать ядерное оружие, пишет eadaily.
Популярные статьи
- РВ: В Бахмуте ЧВК "Вагнер" ликвидирован участник массового убийства в Доме профсоюзов в Одессе в 2014 году
- "Русская Весна": Спецназ России ворвался к жителю Ярославской области, призывавшему помогать украинским нацистам
- Кадыров: бойцы спецназа "Ахмат" выбрались из окружения в районе Белогоровки спустя пять дней
Свежие комментарии