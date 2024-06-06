Путин в день 225-летия Пушкина посетил «Царское село»

Владимир Путин в день 225-летия Пушкина осмотрел новую экспозицию в «Царском селе» В ходе посещения музея-заповедника «Царское село» президент России Владимир Путин ознакомился с экспонатами недавно открывшейся выставки «Поэт и царь», а также осмотрел помещения музея которые были восстановлены в рамках работ по возвращению ему исторического облика.