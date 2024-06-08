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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Экс-президент «Барсы» Гаспар о деле Негрейры: «Все обвинения ложные. Они хотят дискредитировать клуб, но у них ничего не получится»

В конце мая с руководства «Барселоны» были сняты обвинения во взяточничестве при выплатах бывшему вице-президенту технического комитета судей Хосе Марии Энрикесу Негрейре.

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