Противотанковые расчеты ВДВ группировки войск «Днепр» уничтожили станцию РЭБ с дистанции более 8 тыс. метров

По данным разведки, в доме на побережье правого берега Днепровского лимана была обнаружена станция РЭБ противника, которая не позволяла вести боевую работу разведывательным и ударным БпЛА российских десантников.
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