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Венедиктов: Вы чего?! Тайные переговоры РФ и ЕС не прекращаются уже третий год

Венедиктов: Вы чего?! Тайные переговоры РФ и ЕС не прекращаются уже третий год

Иноагент, бывший главред либеральной радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов высмеял ажиотаж, поднявшийся вокруг тайных переговоров в Баку, информацию о которых разгласил президент Азербаджана Ильхам Алиев.

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