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Царьград

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Пресс-служба MAX анонсировала использование Цифрового ID судами

Пресс-служба MAX анонсировала использование Цифрового ID судами

Мессенджер MAX внедряет Цифровой ID для владельцев маломерных судов. Судовладельцы смогут предъявлять документы через QR-код.

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