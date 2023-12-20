Россиянам перечислили лучшие наряды для встречи Нового года

Стилист и автор VK Клипов Мария Шеди перечислила россиянам лучшие наряды для встречи Нового года. В первую очередь модный эксперт порекомендовала подобрать образ, состоящий из вещей зеленого, золотого или красного цветов.
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