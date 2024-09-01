На ТВ - "тотальное преимущество" России на Курщине. Но есть правда с фронта, которую говорить рано

Пора признать, что Курская область — это ещё одно направление фронта. Сложное направление. И пока по ТВ заявляют о "тотальном преимуществе" России на Курщине, владеющие реальной информацией с мест люди, полагают, что пока эту правду рано обнародовать — не готово к ней общество.