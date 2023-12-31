Изменения в законе о паспорте гражданина РФ

Правительство РФ приняло новое постановление об изменениях в законе о паспорте гражданина РФ. Согласно документу, внутренние паспорта нового образца могут быть оснащены электронным носителем с биометрическими данными, а именно цифровой фотографией владельца.
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