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Билл Симмонс: «Йокич меньше всех играет на статистику со времен Данкана и Нэша»

Известный спортивный эксперт Билл Симмонс заявил, что центрового «Денвера» Николу Йокича не волнуют его личные статистические показатели, потому что он играет на команду.

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