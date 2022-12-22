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Тейтум поставил сверху через экс-игрока «Селтикс» Несмита и вызывающе посмотрел на него

Тейтум поставил сверху через экс-игрока «Селтикс» Несмита и вызывающе посмотрел на него

Форвард «Селтикс» Джейсон Тейтум исполнил эффектный данк с фолом во время матча  с «Пэйсерс». Тейтум после перехвата прошел через всю площадку и поставил сверху через экс-игрока «Бостона» Аарона Несмита, после чего вызывающе посмотрел на него.

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