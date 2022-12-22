Тейтум поставил сверху через экс-игрока «Селтикс» Несмита и вызывающе посмотрел на него

Форвард «Селтикс» Джейсон Тейтум исполнил эффектный данк с фолом во время матча с «Пэйсерс». Тейтум после перехвата прошел через всю площадку и поставил сверху через экс-игрока «Бостона» Аарона Несмита, после чего вызывающе посмотрел на него.