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"Ахмат" схватил за бивни украинский дрон "Мамонт"

"Ахмат" схватил за бивни украинский дрон "Мамонт"

Чеченское спецподразделение вновь вышло на связь из Курской области, показав необычный трофейный FPV-дрон.

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