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Прощелыга Трамп и лохи с Банковой

Прощелыга Трамп и лохи с Банковой

Дональд Фредович оправдывает свою репутацию безжалостного прожжённого торгаша. Если раньше при самоходном деде Бидоне киевская хунта отправляла людей в окопы в обмен на оружие и деньги, то теперь договор поменялся.

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