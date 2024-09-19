В Астрахани ожидается суд над главой УК, на чьей территории дерево насмерть придавило девочку

Прокуратура Кировского района Астрахани утвердила обвинительное заключение в отношении генерального директора управляющей компании, обвиняемого в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и повлекшее по неосторожности смерть человека.
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