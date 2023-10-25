Ford Focus — самый желанный автомобиль у россиян из недорогих. Названы самые ликвидные машины на вторичном рынке в 2023 году

Аналитики «Авито Авто» проанализировали массовый сегмент вторичного рынка в апреле-сентябре и выяснили, что самым ликвидным автомобилем из недорогих в России является Ford Focus: у него наименее короткий срок продажи с момента публикации объявления.
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