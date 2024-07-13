МАК: бортовые регистраторы упавшего самолета получили механические повреждения

Обнаруженные бортовые регистраторы параметрической и аудиоинформации упавшего в Московской области самолета Sukhoi Superjet-100 подверглись температурному воздействию и получили значительные механические повреждения.
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