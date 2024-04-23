Долгострой на улице Космонавтов в Орле ввели в эксплуатацию

В городе Орле введён в эксплуатацию многоквартирный дом на улице Космонавтов. Соответствующее разрешение курскому подрядчику ООО «УниСтрой» выдало Управление градостроительства, архитектуры и землеустройства Орловской области.
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