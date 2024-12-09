Россияне определились с тем, на что они потратят свои новогодние премии

37% работодателей собираются выплачивать новогодние или годовые премии своим сотрудникам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование, проведенное рекрутинговой компанией Get experts и Русской школой управления (РШУ).
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