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Глава Истры Татьяна Витушева поздравила выпускников Дедовского лицея с последним звонком

Глава Истры Татьяна Витушева поздравила выпускников Дедовского лицея с последним звонком

Последние звонки прозвучали в школах Истры для 770 учеников 11-х классов. Глава округа Татьяна Витушева приехала в Дедовский лицей, чтобы поздравить выпускников.

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