Леброн попросил замену и не побежал в атаку после провала «Лейкерс» на своей половине

«Лейкерс» в среду потерпели крупное поражение от «Миннесоты» – 104:124. По ходу матча лидер «озерников» Леброн Джеймс демонстративно выразил свое недовольство происходящим, когда после провала калифорнийцев под кольцом попросил замену и не побежал в атаку.