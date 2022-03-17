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Леброн попросил замену и не побежал в атаку после провала «Лейкерс» на своей половине

Леброн попросил замену и не побежал в атаку после провала «Лейкерс» на своей половине

«Лейкерс» в среду потерпели крупное поражение от «Миннесоты» – 104:124. По ходу матча лидер «озерников» Леброн Джеймс демонстративно выразил свое недовольство происходящим, когда после провала калифорнийцев под кольцом попросил замену и не побежал в атаку.

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