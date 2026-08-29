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МОСИНФОРМ

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Букет к Дню знаний в Москве обойдется в 4,6–4,7 тыс. рублей

Букет к Дню знаний в Москве обойдется в 4,6–4,7 тыс. рублей

В Москве медианный чек на традиционный букет для учителя к 1 Сентября составит 4 609 рублей. Это на 9% больше, чем годом ранее.

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