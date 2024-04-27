В Москве врачи спасли пациента в критическом состоянии от разрыва аорты

Врачи флагманского центра имени О. М. Филатова спасли пациента в критическом состоянии — провели протезирование и эндопротезирование аорты при её расслоении и риске разрыва, заявила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
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