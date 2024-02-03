Тихой сапой

АНГЕЛ АНГЕЛ

Есть государство которые подвластны другим. Росси стала кормушкой всем кроме своего народа.... Ею с народом просто продают политики, чиновники бизнес. Вс мы стали товаром для пришлых, наркобаронам, медицине с вирусами и кожно венерическими заболеваниями, строителями и т.д. Россия стала просто кормушкой всем тварям жидам, хохлам и ворам...