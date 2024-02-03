Знаете, мне всё это дико нравится.В России уже давно проходит тихая национализация (я писал об этом многократно).
Тихой сапой
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АНГЕЛ АНГЕЛ
Есть государство которые подвластны другим. Росси стала кормушкой всем кроме своего народа.... Ею с народом просто продают политики, чиновники бизнес. Вс мы стали товаром для пришлых, наркобаронам, медицине с вирусами и кожно венерическими заболеваниями, строителями и т.д. Россия стала просто кормушкой всем тварям жидам, хохлам и ворам...
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16 час.
михаил дуванов
взяли у тех что бы отдать своим. те уже нахапали на 100 лет вперед https://sevastopol.su/news/vlasti-rossii-zateyali-novuyu-privatizaciyu-v-2024-godu
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16 час.
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